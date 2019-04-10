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Şanlıurfa'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

Ceylanpınar ilçesinde bir kadın tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir kadın tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet Y. ile eşi Özge Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Mehmet Y. bu sırada Özge Y'ye tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Özge Y'nin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özge Y'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Mehmet Y'yi gözaltına aldı.

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
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Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar cinayet Şanlıurfa

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