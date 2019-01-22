Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, çırçır makinesine düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Zeynep Mahallesi'ndeki pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde bulunan Ahmet Çiftçi (13), dengesini kaybederek araca bağlı olan çırçır makinesinin içine düştü.
Çocuğun düştüğünü fark eden traktör sürücüsü, makineyi durdurarak çevreden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri tarafından makineden çıkarılan Çiftçi'nin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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