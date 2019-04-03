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Şanlıurfa’da çizgili sırtlan yavrusu telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kayalıklarda bulunan 5 yavru çizgili sırtlan telef oldu.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kayalıklarda bulunan 5 yavru çizgili sırtlan telef oldu. Merkez Karaköprü ilçesi kırsalında tarlasına giden bir çiftçi, kayalık bir alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan bir çizgili sırtlan yavrusu fark etti. Çiftçi bunun üzerine kayalık bölgenin etrafını iş makinesi yardımıyla temizleyerek içerideki 5 çizgili sırtlanı çıkardı. İncelemede sırtlan yavrularından 4'ünün telef olduğu belirlenirken, bitkin haldeki diğer yavru sırtlanı ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ancak, kurum veterineri tarafından tedavi altına alınan çizgili sırtlan yavrusu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 5 çizgili sırtlan yavrusunun açlık ve soğuk hava nedeniyle telef oldukları tahmin ediliyor.

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