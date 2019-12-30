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  4. Şanlıurfa'da çocuklardan yeni yılı "silahsız kutlama" çağrısı

Şanlıurfa'da çocuklardan yeni yılı "silahsız kutlama" çağrısı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.12.2019 20:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çocuklardan yeni yılı "silahsız kutlama" çağrısı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir araya gelen çocuklar, yeni yıl kutlamalarının silahla yapılmaması için çağrıda bulundu.

Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde Kızılay İş Hanı'nda bir araya gelen bir grup çocuk, yeni yıl kutlamalarında havaya silahla ateş açılmasına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan 10 yaşındaki Sude Naz Ekinci, düğün, nişan, yeni yıl gibi günler başta olmak üzere kutlamalarda hiçbir zaman silahla ateş açılmaması gerektiğini kaydetti.

Silah sesinden çok korktuğunu belirten Lorin Akçalı (10) da kutlamaların silahsız yapılmasını istedi.

Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Ayhan Ekinci ise silahla yapılan kutlamaların kimseye bir faydasının bulunmadığını, aksine can ve mal kayıplarına yol açtığını belirtti.

Silahlı kutlamaların önüne geçmek amacıyla çocuklarla çağrıda bulunduklarını aktaran Ekinci, "Umarım etkili olur. Bir şarjör mermiyle bir çocuğa ayakkabı alınabilir. Bir sürü yetim ve öksüz çocuklarımız var, onlar giydirilebilir. Onu da geçtim her atılan merminin bir çocuğa isabet edebileceğini hiç düşünmüyor muyuz? Bir çocuğun ölümüne neden olabilir." diye konuştu.

Ekinci, kutlamaların silahla yapılmaması konusunda herkesten duyarlılık beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından çocuklar "silaha hayır" sloganı attı.

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