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Şanlıurfa’da çocukların hayal gücü gelişiyor

08.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da çocukların hayal gücünün gelişimine katkıda bulunmak ve el becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak adına bir alışveriş merkezinde kurulan sanat atölyesinde verilen kurslarla çocukların hayal dünyası gelişiyor.Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında alışveriş merkezi içerisinde hayata geçirilen sanat atölyesine ebeveynleri ile gelen çocuklar alanında uzman öğreticiler tarafından sunulan, çeşitli sanat dallarını içeren eğitimleri uygulamalı olarak deneme şansı buluyor.

Şanlıurfa’da çocukların hayal gücünün gelişimine katkıda bulunmak ve el becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak adına bir alışveriş merkezinde kurulan sanat atölyesinde verilen kurslarla çocukların hayal dünyası gelişiyor.
Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında alışveriş merkezi içerisinde hayata geçirilen sanat atölyesine ebeveynleri ile gelen çocuklar alanında uzman öğreticiler tarafından sunulan, çeşitli sanat dallarını içeren eğitimleri uygulamalı olarak deneme şansı buluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 10’ar kişilik gruplar halinde atölyeye alınan çocuklara maske ve mesafe kuralı uyarısının ardından Ahşap Oymacılığı, Çinicilik, Ebru, Hüsn-i Hat, Tezhip ve Resim gibi sanat dallarında kurslar veriliyor. Hayal güçlerini kullanarak ellerine aldıkları fırça ile suya resim çizerek Ebru sanatını icra eden ve toprağı işleyerek Çinicilik sanatını öğrenen çocuklar sanat atölyesindeki sanat kursları ile hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini dile getirdi.

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