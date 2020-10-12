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Şanlıurfa’da çöken toprağın altında kalan yavru köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 20:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da inşaat alanında meydana gelen çökme sonucu toprak ve kaya yığınının altında kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi Yeni Hayvan Pazarı yakınlarındaki bir inşaat alanında çökme meydana geldi.

Şanlıurfa’da inşaat alanında meydana gelen çökme sonucu toprak ve kaya yığınının altında kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi Yeni Hayvan Pazarı yakınlarındaki bir inşaat alanında çökme meydana geldi. Bu sırada bölgede bulunan yavru bir köpek, toprak ve kaya yığınının altında kaldı. Yığının altında köpeğin sesini duyan çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Kayaları kaldıran ekipler, kürek ve elleriyle toprağı eşerek köpeğe ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yavru köpek sağlıklı bir şekilde yığının altından çıkarıldı. Köpeği temizleyen ekipler, daha sonra susayan köpeğe su verdi. Kurtarılan köpek tekrar yaşam alanına bırakılırken, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

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