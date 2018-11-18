Şanlıurfa'da çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, bina temeli için kazılan 10 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Devteşti Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanına gece karanlığında giren bir köpek 10 metrelik çukura düştü.

Mahalle sakinlerinin köpeğin sürekli havlamasıyla fark etmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerden yardım istendi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla indikleri çukurdan köpeği kurtardı.

Hayvana yem verdikten sonra bölgeden ayrılan ekiplere mahalle sakinleri de teşekkür etti.

