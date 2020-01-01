Şanlıurfa’da davullu zurnalı yılbaşı kutlaması

Yeni yıla Şanlıurfa’da giren turistler, yöreye has olan sıra gecesinde davul zurna eşliğinde halay çekti.

Şanlıurfa’da yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen yerli ve yabancı turistler, davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti. Ustalar tarafından yoğrulan çiğ köfteden tadan konuklar, kente hayran kaldıklarını belirttiler. Gönüllerince eğlenen vatandaşlar, herkesi Şanlıurfa’ya davet etti. 2020 yılı için barış ve huzur dileyen vatandaşlar, yeni yıla aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte geleneklere uygun şekilde girdiklerini belirttiler. Vatandaşlar, İslam dünyasında savaşların son bulması temennisinde de bulundular.

Yılbaşı dolayısıyla kent genelinde polis ekipleri eğlence mekanları ile halkın yoğunlukta bulunduğu alanlarda güvenlik önlemlerini artırdı.

