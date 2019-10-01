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Şanlıurfa’da DEAŞ’lı terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri Suriye’den Türkiye’ye girme teşebbüsünde bulunacağı öğrenilen DEAŞ Tel Abyad sorumlusu H.İ.

Şanlıurfa’da DEAŞ’lı terörist yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri Suriye’den Türkiye’ye girme teşebbüsünde bulunacağı öğrenilen DEAŞ Tel Abyad sorumlusu H.İ. adlı teröristin yakalanması için önlemlerini artırdı. Ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen teröristi yakalayarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde çok sayıda örgütsel doküman, cep telefonu ve bazı belgeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesine götürülen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

Şanlıurfa’da DEAŞ’lı terörist yakalandı

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