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Şanlıurfa'da DEDAŞ ekibine saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafoya jandarma ekiplerinin nezaretiyle el koymaya giden Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekibi, trafo sahiplerinin saldırısına uğradı.

Şanlıurfa'da DEDAŞ ekibine saldırı: 1 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafoya jandarma ekiplerinin nezaretiyle el koymaya giden Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekibi, trafo sahiplerinin saldırısına uğradı. Saldırıda bir mühendis yaralanırken, şirkete ait araçlar hasar gördü.
Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü enerji kayıpları birimi tarafından yapılan saha çalışması sırasında Viranşehir ilçesine bağlı Çokran Mahallesi'nde tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafo belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı ise kayıt dışı elektrik trafosu ile ilgili el koyma kararı verdi. Bunun üzerine şirket ekipleri savcılığın kararı doğrultusunda bugün, kaçak kullanılan trafoya el koymak üzere jandarma eşliğinde Çokaran Mahallesi'ne gitti. Trafo sahipleri olduğu öğrenilen bir grup, mahalleye gelen şirket ekibini, jandarmaya rağmen buraya yaklaştırmak istemedi. Gruptaki bazı kişiler ise şirkete ait araçları taşlayarak, ekipte bulunan görevlilere saldırmaya başladı. Saldırı sırasında bir elektrik mühendisi yaralanırken, şirkete ait araçların camları kırıldı.
TRAFO VE PANOYA EL KONULDU
Jandarmanın müdahalesi ile saldırgan grubun buradan uzaklaştırılmasının ardından kaçak trafo, pano ve diğer malzemelere el konuldu. Saldırıda yaralanan elektrik mühendisi tedavi altına alınırken, saldırganlardan 2'si jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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