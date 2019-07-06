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Şanlıurfa’da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 22:07 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, denetleme sırasında fenalaşan ve Uzman Çavuş Mehmet Dursun’un şehit olduğu olayda hastanede tedavi gören Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik de bugün şehit oldu.

Şanlıurfa’da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, denetleme sırasında fenalaşan ve Uzman Çavuş Mehmet Dursun’un şehit olduğu olayda hastanede tedavi gören Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik de bugün şehit oldu.
26 Haziran’da meydana gelen olayda 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Suriye'de görev yapmak için Sakarya 7’nci Komando Tugayı'ndan Şanlıurfa’ya gelen askerlerden ikisi denetlemeler sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavi gören Kuddusi Volkan Şevik ise hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Ankara Gata'ya götürüldü. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kuddusi Volkan Şevik, tüm müdahaleye rağmen bugün şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı da acı haberi şu açıklama ile duyurdu:
“Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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