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Şanlıurfa'da dereye düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da dereye düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dereye düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Büyük Kemberli Mahallesi yakınından geçen Çurcup Deresi'nin kenarında oyun oynayan 7 yaşındaki İsa Çiçek suya düştü.

Akıntıya kapılan çocuğu fark edenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen su altı polis ekipleri, derede arama çalışması başlattı.

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından ekipler, yaklaşık 700 metre uzakta küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.

İncelemenin ardından Çiçek'in cenazesi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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boğulma Curcup Deresi dereye düşen çocuk Şanlıurfa Viranşehir

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