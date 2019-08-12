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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Fettah Gülaçtı yönetimindeki 34 BOU 893 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü Gülaçtı ile yanındaki Çiğdem Kultu, Remziye Gülaçtı, Esila Nazife Güngör ve Beren Naz Kutlu yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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