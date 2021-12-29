Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Suriyeli A.B. (50) idaresindeki 63 MB 3186 plakalı otomobil, Kırsal Mızra Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü A.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz