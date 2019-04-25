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Şanlıurfa’da doğru tercih ve geleceğin meslekleri semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik ‘doğru tercih ve geleceğin meslekleri’ konusunda seminer verildi.Şanlıurfa’da rehber uzmanlarına, Kapadokya Üniversitesinin mesleki eğitimi yükseltmek amacıyla ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik ‘doğru tercih ve geleceğin meslekleri’ konusunda seminer verildi.

Şanlıurfa’da doğru tercih ve geleceğin meslekleri semineri

Şanlıurfa’da ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik ‘doğru tercih ve geleceğin meslekleri’ konusunda seminer verildi.
Şanlıurfa’da rehber uzmanlarına, Kapadokya Üniversitesinin mesleki eğitimi yükseltmek amacıyla ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik ‘doğru tercih ve geleceğin meslekleri’ konusunda seminer verildi. Bir otelde gerçekleştirilen seminerde, öğrencilerin profilini yükseltmek amacıyla mesleki tercihlerde ve yönlendirmelerde, kapsamlı bir şekilde destek verilmesi gerektiği belirtildi. Seminerde ayrıca Şanlıurfa’nın gastronomi ve turizm alanlarında önemli bir konumda olduğu ve bölgede eğitim gören öğrencilerin bu meslek gruplarına yönlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Şanlıurfa’da 5 bin mesleki envanter testi uygulandı
Uzun vadeli çalıştıklarını vurgulayan Şanlıurfalı yazar Niyazi Kocadağ, “Eğer bir yıllık hedefiniz varsa pirinç yetiştiriniz. 10 yıllık hedefiniz varsa ağaç yetiştiriniz. 100 yıllık hedefiniz varsa insan yetiştiriniz. Biz de insan yetiştiriyoruz uzun vadeli düşünüyoruz. Mutsuz iller sıralamasında Şanlıurfa 80 sırada yer alıyor. İnsanlar doktor, mühendis, öğretmen oluyorlar ama mutsuzlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri yanlış mesleklere yönlendiriyorlar. Hiç kimse sevdiği işi yapmıyor. Biz bu durumu 3 yıl önce Kapadokya Üniversitesi olarak farkına vardık. Şanlıurfa’da 5 bin tane mesleki envanter testi uyguladık. Türkiye’de 100 bine yakın envanter testi uyguladık. Sadece uygulamakla kalmadık, kendine uygun mesleği seçen öğrenciye de mesleğe eğilim bursu verdik. Envanter testi uygulamasını artırmayı düşünüyoruz. Şanlıurfa’nın çocukları için, bu coğrafyanın çocukları için çok önemlidir” dedi.
Öğrencilerin profilini yükseltmek için çalıştıklarını aktaran Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörü Tarık Çakır ise “Öğrencilerin okula alınmasıyla başlıyoruz bu işe, öğrencilerle iletişime geçiyoruz. 2 temel amacımız var. Birincisi akademik programlarda öğrenci profilini yükselmektir. Özellikle araştırma yürütülecek üniversite programlarında, akademisyen yürütülecek üniversite programlarında, devletimize memur ve kamu yöneticiliği yetiştireceğimiz programlarda öğrenci profilini yuları çekmek istiyoruz. Tanıtım faaliyetinin birinci bölümüdür. İkinci bölümü de meslek elemanı yetiştirmektir. Uçak gövde motor meslekte de eleman yetiştiriyoruz. Belli bir başarıya gelmiş öğrenciyi hedefliyoruz. Uçuş harekat yöneticiliğinde de eleman yetiştiriyoruz. Akademik açıdan belli bir seviyeye gelmiş öğrenciyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Şanlıurfa gastronomi alanında çok önemli bir yerdir”
Öğrencilerin metropol kentlere göçünü engellemek gerektiğini vurgulayan Çakır, "Şanlıurfa’da özellikle öğrencilerimizi nerelere yönlendirmek gerekiyor. Buradaki sloganımız ‘doğduğun yerde doy’. Öğrencileri özelikle metropol kentlere göçü önlemektir hedefimiz. Bütün ekonominin üç tane şehirde dönmesini, büyük bir risk olarak görüyoruz. İnsanların kendi şehirlerine katma değer sağlamalarını ve kendi şehirlerini geliştirmek içinde eğitim almalarının doğru olduğu kanaatindeyim. Örneğin ben Şanlıurfa’da gastronominin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin bu alana yönlendirilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Özelikle yeteneği olan öğrencilerin bu alanlara yönlendirilmesini istiyoruz. Bu bölgede öğrencilerin gastronomiye yönlendirilmesini istiyoruz. Turist rehberliği içinde öğrenci yönlendirilmesini istiyorum. Bu bölgenin bu alanlara ihtiyacı var. Otel sayısı belli bir noktada ama daha fazla bir noktaya gelecek. Turizm bakımından çok önemlidir. Şanlıurfa’ya ne zaman gelsem, dolaşıyorum, geziyorum. Toprağın altında çok değer var. Bu değerler zamanı geldiğinde dışarı çıkarılacak. Bu değerle dışarı çıkarıldıktan sonra Burası Türkiye’nin en önemli turizm sektöründen biri olacak" diye konuştu.

Şanlıurfa’da doğru tercih ve geleceğin meslekleri semineri

Şanlıurfa’da doğru tercih ve geleceğin meslekleri semineri

Şanlıurfa’da doğru tercih ve geleceğin meslekleri semineri

Şanlıurfa’da doğru tercih ve geleceğin meslekleri semineri

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