Şanlıurfa'da dolandırıcılık iddiası

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Akçakale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı kişilerin, telefonda kendilerini savcı, asker, polis olarak tanıtarak, çeşitli kentlerdeki vatandaşları dolandırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, zanlıların bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, 365 bin lira, bin 750 dolar ve bin 600 avro ele geçirildi.

