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  4. Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

27.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Suruç, Akçakale ve Karaköprü ilçelerinde 4 ruhsatsız sağlık kabini ve 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, kendilerini doktor olarak tanıtıp, ücret karşılığı muayene ve tedavi yaptıkları vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak toplu şekilde reçete düzenlemek suretiyle temin ettikleri ilaçları depolayan ve bu ilaçları ücret karşılığı satarak devleti zarara uğrattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Suruç, Akçakale ve Karaköprü ilçelerinde 4 ruhsatsız sağlık kabini ve 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, kendilerini doktor olarak tanıtıp, ücret karşılığı muayene ve tedavi yaptıkları vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak toplu şekilde reçete düzenlemek suretiyle temin ettikleri ilaçları depolayan ve bu ilaçları ücret karşılığı satarak devleti zarara uğrattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kabinlerinde yapılan aramada, çeşitli marka ve türde 5 bin 250 kutu ilaç, 55 muayene cihazı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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