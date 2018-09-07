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Şanlıurfa'da dolandırıcılık zanlısı kuyumcuda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 18:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da dolandırıcılık zanlısı kuyumcuda yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, dolandırıcılık yöntemiyle bir kadından aldığı ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki şüpheli işlemlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp Denizli'deki bir kadının 80 bin lirasını dolandıran şüpheli İ.T'yi kuyumcuda işlem yaparken suçüstü yakaladı.

Üzerinden altın ve bir miktar para ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İ.T. "nitelikli dolandırıcılık'' iddiasıyla tutuklandı.

Ele geçirilen ziynet eşyaları ile bir miktar para mağdur kadına teslim edildi.

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gasp Şanlıurfa Yakalama

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