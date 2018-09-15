Şanlıurfa'da 'drone' destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından eve düzenlenen drone destekli operasyonda 1150 kök kenevir, 250 gram esrar ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hamurkesen Mahallesi'nde İ, A.'nın evinin bahçesinde esrar ekildiğini ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, drone destekli düzenlenen operasyonda evde 1150 kök kenevir, 250 gram esrar, 2 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu ve malzemelere el koyan jandarma, ev sahibi İ.A.'yı gözaltına alarak sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Soruşturma sürüyor.
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