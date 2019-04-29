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Şanlıurfa'da düğünde ateş alan silahla vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da düğünde ateş alan silahla vurulan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir düğünde ateş alan silahtan çıkan merminin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı kırsal Sızan Mahallesi'ndeki bir düğünde, davetlilerden Y.Y, tabancayla havaya ateş etti.

Y.Y'nin, daha sonra aracına koymak istediği sırada ateş alan tabancasından çıkan kurşun, davetlilerden İzzetin Doğan'a isabet etti.

Ağır yaralanan Doğan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli Y.Y'yi gözaltına aldı.

Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Bozova düğün gözaltı ölü Silah Kazara ateşlendi Şanlıurfa

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