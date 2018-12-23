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Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açıldı: 4'ü kadın 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sokakta düzenlenen düğünde kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, düğündeki 4'ü kadın 11 kişiye isabet etti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sokakta düzenlenen düğünde kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, düğündeki 4'ü kadın 11 kişiye isabet etti. Olay, akşam saatlerinde Balkatan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğüne katılan davetlilerden bazıları av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada henüz kimliği bilinmeyen kişi tarafından havaya ateş açılması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, alanda bulunan Mahmut Çiçek, Ahmet Akal, Sibel Akal, Süreyya Kırmızı, Hızal Kırmızı, Muhrip Akal, Mehmet Çiçek, Ahmet Tumbul, Yusuf Gezeyen, Mehmet Tumbul ve Esra Kırmızı’ya isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi, ihbar üzerine oley yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil servise alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ise tüfeği ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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