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Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 21:18 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde uyuşturucu hap ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, otomobildeki Suriye uyruklu İ.H.

Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde uyuşturucu hap ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, otomobildeki Suriye uyruklu İ.H. ve R.A.K., tutuklandı.
İlçe Jandarma ekipleri, alınan ihbar üzerine Akçakale-Harran karoyolunda plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 50 captagon uyuşturucu hap ile bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler, otomobildeki İ.H ve R.A.K.'yı gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklamaŞanlıurfa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklamaŞanlıurfa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

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