HABER

Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

Operasyonda, yasa dışı ve sigortasız çalıştırılan 15 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı

Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik operasyonda, yasa dışı çalıştırılan yabancı uyruklu 15 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki eğlence merkezine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 yabancı uyruklu kadın, sigortasız ve yasa dışı çalıştırıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kadınların, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

İş yeri işletmecileri hakkında ise yasal işlem yapıldı.

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
Sinanbey Mahallesi’nde otopark hizmete girdiSinanbey Mahallesi’nde otopark hizmete girdi
Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet gözaltı konsomatris ŞANILURFA

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

Soylu'dan flaş açıklama: Sayıları 600'e düştü

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.