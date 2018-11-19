MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'nin en önemli inanç ve kültür turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'da düzenlenen sıra geceleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından tescillenmesi için yapılan ön başvurusu kabul edilen Şanlıurfa müziği, kentin turizmine de önemli bir katkı sağlıyor.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Nuri Sesigüzel ile Kazancı Bedih gibi birçok ünlü ses sanatçısı, gazelhan ve bestekarın yetiştiği Şanlıurfa, insanlarının geçmişten bu yana müziğe yatkınlıklarıyla da biliniyor.

Kentin müzik kültürünün vazgeçilmezlerinden olan ve tarihi konuk evleri ile bazı otellerde düzenlenen sıra geceleri de turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Gündüzleri kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen turistler, Şanlıurfa'yla özdeşleşen "sıra gecesi" programlarına katılıp, yöresel müzikler eşliğinde çiğ köfte ve tatlı yiyor. Böylece kent turizme önemli bir girdi de sağlanıyor.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban, sıra gecesi geleneğinin, Şanlıurfa'nın dünyaca ünlü Haleplibahçe mozaiklerinde de görüldüğü üzere binlerce yıllık bir geçmişi bulunduğunu söyledi.