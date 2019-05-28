Şanlıurfa'da elektrik akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kadıoğlu Mahallesi'nde trafodaki arızayı gidermeye çalışan Hüseyin Önge (61) elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Önge, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Önge, yolda hayatını kaybetti.
Önge'nin cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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