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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, 11 Nisan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Nur Polat, evde fişi prize takarken elektrik akımına kapıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polat'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik akımı Fatma Nur Polat Suruç Şanlıurfa

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