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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Ay (13), Güneren Mahallesi'nde tarla sulamak için kullanılan su dinamosuna dokununca elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Ay, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ay'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale akım elektrik Şanlıurfa

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