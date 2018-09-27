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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç kız öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 22:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kız, hayatını kaybetti.

Ekinyazı Mahallesi'nde Sümeyye Onay (18), tarla sulamak için kullanılan su dinamosunun fişini prizden çıkartmak isterken akıma kapıldı.

Onay, yakınları tarafından götürüldüğü Akçakale Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Akçakale elektirik akımı hastane otopsi Şanlıurfa

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