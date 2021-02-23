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Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç öldü

23.02.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şenocak Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şenocak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan elektrik trafosuna temas eden Halil Beyunca (17) akıma kapıldı. Ağır yaralanan Beyunca, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Beyunca’nın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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