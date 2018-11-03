Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Oluklu Mahallesi'nde evinin yakınlarında kopan elektrik telini bağlamak üzere direğe çıktığı belirtilen Ferit Ceylanlı (39), akıma kapılarak yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan Ceylanlı, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ceylanlı'nın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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