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Şanlıurfa'da elektrik trafosunda patlama; araçlar alev aldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yakındaki araçlar, alev aldı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yakındaki araçlar, alev aldı. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yanan araçlara müdahale etmeye başladı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevler, trafonun yakınındaki araçlara sıçradı. Park halindeki araçlar, yanarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye görevlileri sevk edildi. Enerjinin kesildiği ve polisin önlem aldığı bölgede itfaiye ekipleri, alevleri söndürme çalışması yürütüyor.

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