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Şanlıurfa’da eline demir levyeyi alan kadın 21 aracın camını kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kadın, sabaha karşı park halindeki 21 aracın camını demir levye ile kırdı.Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 05.00 sıralarında Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kadın, sabaha karşı park halindeki 21 aracın camını demir levye ile kırdı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 05.00 sıralarında Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı olan yabancı uyruklu bir kadın, eline aldığı levye ile hepsi başka illere ait plakalar taşıyan park halindeki 21 aracın camlarını kırdı. Gürültüyü duyup uyanan vatandaşlar, pencereden baktıklarında kadının elindeki levye ile araçların camlarını kırdığını gördü. Evlerinden çıkan vatandaşlar, kadını yakalayarak elindeki levyeyi aldı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kadını gözaltına alıp Şehitlik Polis Merkezine götürdü. Olay yerinde yapılan incelemede 3 sokakta toplam 21 aracın camlarının kırıldığı belirlendi.
Kadının araçların camlarını kırdığını fark eden ve elindeki levyeyi alıp polise teslim eden Yaşar Kendirli, “Sabaha karşı sesler gelmeye başladı. Balkona çıktım. Bir bayan elinde demir sopa ile bütün araçların camlarını kırıyordu. 30’un üstünde araç vardı. Arkasından gittim, müdahale de ettim, yoksa daha fazla da olabilirdi. Yakaladık ve sabah emniyete teslim ettik. Olayı ilk fark eden benim, müdahale ettim yoksa sayı 70 ya da 80’i bulabilirdi. Madde bağımlısıydı. Yaşı da 40 ila 45 civarındaydı” diye konuştu.
Kadının neden araçların camlarını kırdığının araştırıldığı öğrenildi.

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