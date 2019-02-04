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Şanlıurfa’da emlakçı intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 18:24 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da, emlakçı Mehmet Ö.

Şanlıurfa’da emlakçı intihar etti

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, emlakçı Mehmet Ö. (65) iş yerinin bulunduğu binanın bodrum katında tabancayla intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Mehmet Ö., emlakçılık yaptığı binanın bodrum katına inerek tabancayla başına bir el ateş etti. Silah sesini duyanlar binanın alt katına indi. Mehmet Ö.'yü kanlar içerisinde bulan bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Ö.'nün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

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