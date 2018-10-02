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Şanlıurfa'da emniyet kemeri takmayan 450 sürücüye ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da trafik ekiplerinin kent merkezinde yaptığı uygulamalarda 4 günde kemer takmadığı saptanan 450 sürücüye ceza kesildi.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da trafik ekiplerinin kent merkezinde yaptığı uygulamalarda 4 günde kemer takmadığı saptanan 450 sürücüye ceza kesildi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin çeşitli noktalarında emniyet kemeri uygulaması yaptı. Sırrın Mahallesi'nde yapılan uygulamada, durdurulan araçların evraklarını kontrol eden polisler, emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücülere 108 lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca kentte bulunan Mobese kameralarından da araçları takip eden ekipler, kemer takmadığı tespit edilen sürücülere ceza kesti. Son 4 günde yapılan uygulamalarda 450 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları için ceza kesildi.

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