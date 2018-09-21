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Şanlıurfa'da esnaf, tirit ikramında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince, "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında, tirit ikram edildi

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince, "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında, tirit ikramı yapıldı.

Birlik binası bahçesinde düzenlenen ve geleneksel hale getirilen etkinlik kapsamında sıraya girip tirit alanlar, kendileri için hazırlanan masalarda yemeklerini yedi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ahilik Haftası" kapsamında düzenlenen tirit ikramının esnafı bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu belirterek geleneksel hale getirilen etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Esnaflardan Ahmet Çakmak ise etkinlik dolayısıyla Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği yetkililerine teşekkür etti.

Kentte her yıl "Kutlu Doğum Haftası" ve "Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları" kapsamında da et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak hazırlanan tirit ikram ediliyor.

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Ahilik HAftası Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Odaları tirit i

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