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Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, halde komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, halde komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Ticaret Merkezi Pazarı'nda meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında dükkan önüne konulan marul kasaları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga, diğer esnafın araya girmesiyle sonlandı. Kavgaya karışan esnaftan biri bıçakla yaralandı, diğeri ise ihbarla gelen polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltıŞanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltıŞanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

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