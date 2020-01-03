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  4. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ekili arazilere zarar verdi

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ekili arazilere zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ekili arazilere zarar verdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde etkili olan sağanak, tarım arazilerine zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede iki gündür etkili olan sağanak sonrası Yurtçiçeği, Saygın, Bitkili mahallelerinde bazı ekili araziler su altında kaldı.

Çiftçi Osman Yavuz, yaptığı açıklamada, yağışlar nedeniyle ekili arazilerinde göletler oluştuğunu söyledi. Kendi imkanlarıyla tarlalardaki suyu tahliye etmeye çalıştıklarını belirten Yavuz, "Zararımız çok. İki gün önce başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tarlalarımız sular altında kaldı, mağduruz. Tarlalarımız, ekinlerimiz için yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak Suruç Şanlıurfa Tarım Arazileri

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