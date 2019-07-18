Şanlıurfa'da etkinlik yasağı

Şanlıurfa Valiliğince bugünden itibaren bir hafta süreyle açık alanlardaki etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, kent güvenliği için yeni karar alındığı kaydedildi.

Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin dışında, açık alanlardaki tüm etkinliklerin bir hafta süreyle yasaklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler, 18 Temmuz 2019 saat 08.00'den 25 Temmuz 2019 saat 23.59'a kadar il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

