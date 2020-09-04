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Şanlıurfa’da etkinlikler 1 ay yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 20:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandığını duyurdu.Şanlıurfa Valiliği, il merkezi ve ilçelerde 6 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandığını duyurdu.
Şanlıurfa Valiliği, il merkezi ve ilçelerde 6 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında, “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ile broşür dağıtma, afiş asma gibi diğer illerden katılımlarla birlikte, 6 Eylül 2020 saat 00.01’den 5 Ekim 2020 saat 23.59’a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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