Şanlıurfa'da etkinliklere 6 günlük yasak

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Valiliği'nce kentte 1- 6 Nisan'da yapılacak tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçelerde 1- 6 Nisan'da; yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma ve stant açmanın yasaklandığı belirtilerek, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden 01-02-03-04-05-06 Nisan 2016 tarihlerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler Şanlıurfa il merkezi ve ilçelerinde yasaklanmıştır" denildi.

