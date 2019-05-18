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Şanlıurfa'da ev ve iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 01:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da ev ve iş yeri yangını

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlının ev ve iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesinde yaşayan ve genç kızlara cinsel istismar suçundan bugün tutuklanan E.Ö'nün, ev ve iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Ev ve iş yerinde maddi hasara neden olan yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar kundaklama Siverek Şanlıurfa yangın

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