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Şanlıurfa’da ev ve iş yerlerini su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 11:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’nde yaşandı. Evlerinde uyuyan vatandaşlar, sabah saat 04.00 sıralarında su sesiyle uyandı. Yataklarından kalkan vatandaşlar, ev ve iş yerlerini su bastığını fark etti. Lavabo ve su giderlerinden gelen su, birçok ev ve iş yerinin içerisine doldu.

Eşyalarını kurtarmaya çalıştılar
Evleri ve iş yerleri suyla dolan vatandaşlar, eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yerdeki malzemelerini toplayan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken suyu tahliye edemeyenler ise ekiplerin gelmesini bekledi. Sabah saatlerinde gelen ekipler, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Zarar büyük
Ev ve iş yerlerini basan su nedeniyle zararlarının büyük olduğunu söyleyen ev ve iş yeri sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

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