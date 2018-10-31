Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 13 kişinin yakalanması

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan 13 kişiden 6'sı tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonla gözaltına alınan 13 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen mühimmatın kriminal incelemesinde ise silahlardan birinin 10 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Murat Mahallesi'nde yol kenarında bulunan Veysi Kurt'un (41) öldürüldüğü olayda kullanıldığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da 19 Ekim 2018'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen 13 şüpheli beraberindeki çok sayıda silah ve patlayıcı madde ile ele geçirilmişti.

