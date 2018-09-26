Şanlıurfa'da fabrika yangını

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sigara izmaritinden yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan tekstil fabrikasından dumanların yükseldiğini fark eden iş yeri sahibi Ali Çetindağ, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık iki saatte söndürdü.
Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme yapan ekipler, fabrikanın depo kısmında başlayan yangının sigara izmaritinden çıktığını tespit etti.
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