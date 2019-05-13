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Şanlıurfa’da facia kıl payı atlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 19:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde heyelan meydana geldi.

Şanlıurfa’da facia kıl payı atlatıldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde heyelan meydana geldi. Meraklı gözlerle dağdan kopmak üzere olan dev kaya kütlesini izleyen vatandaşlar, kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Birecik ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altındaki kelaynakların üretim istasyonuna giden yolun da bulunduğu bölgede heyelan meydana geldi. Dağdan kayaların kopmaya başlaması üzerine yolun trafiğe kapatılması büyük bir faciayı önledi. İftarını açmak için olayın yaşandığı yerin hemen karşısında bulunan Fırat Nehri’nin kıyısındaki parka giden vatandaşlar da büyük bir tehlike atlattı. Meraklı gözlerle yaşananları izleyen vatandaşlar, kopan kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kayaların altında kalan 2 araç zarar gördü.
Aşırı yağışlar nedeniyle aynı bölgede yaklaşık 1 ay önce de iki kez heyelan yaşanmış ve bir iş yerinde hasar oluşmuştu.

Şanlıurfa’da facia kıl payı atlatıldı

Şanlıurfa’da facia kıl payı atlatıldı

Şanlıurfa’da facia kıl payı atlatıldı

Şanlıurfa’da facia kıl payı atlatıldı

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