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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muvazzaf askerlerden 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 5'i nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki bir zanlınan emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet FETÖ operasyon Şanlıurfa

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