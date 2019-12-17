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Şanlıurfa'da fidye için kaçırılan 9 yaşındaki çocuğu polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Olayla ilgili aralarında çocuğun halasının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da ailesinden fidye alınmak için kaçırılan çocuk, polis ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'de servisle okuldan dönen yabancı uyruklu M.A. (9) evine yürüdüğü sırada yanına motosikletle gelen 2 kişi tarafından kaçırıldı.

Baba T.A'nın (40) çocuğunun kaçırıldığını ve tanımadığı kişilerin kendisini arayıp 25 bin dolar fidye istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, çocuğu kaçıran kişilerin M.A'nın halası A.A. ile irtibatlı olduğunu belirledi.

Şüphelilerin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler çocuğu kurtarıp, A.A. ve M.E. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan M.E. ile ismi öğrenilemeyen zanlı tutaklandı, hala A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, hala A.A'nın yurt dışında bulunan eşinin yanına gidecek parayı temin etmek için olayın içerisinde yer aldığı iddia edildi.

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Çocuk fidye kurtarma polis Şanlıurfa

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