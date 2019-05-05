HABER

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında bulunan Kalfalar Mahallesi'nde bisiklet süren Mehmet Güreke'den bir süre haber alamayan yakınları ve mahalle sakinleri arama çalışması yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Güreke'nin mahalle civarında bulunan 2 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştüğü görüldü.

Yakınları tarafından çukurdan çıkarılan çocuğun, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Çölyak hastalarından 'marketlerde uygun gıda' talebiÇölyak hastalarından 'marketlerde uygun gıda' talebi
İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düştü foseptik çukuru Mehmet Güreke öldü Siverek Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.