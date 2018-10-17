Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i Suriye uyruklu 16 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak Şanlıurfa’ya gelen kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sabah saatlerinde kent merkezinde bulunan bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda; 5'i Suriye uyruklu 16 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 8 bin 630 lira paraya da el konuldu. Gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Emniyette götürüldü.
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