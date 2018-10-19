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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da günlük kiralanan evlere yönelik düzenlenen operasyonda, 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık' suçlamalarıyla 16 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da günlük kiralanan evlere yönelik düzenlenen operasyonda, 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık' suçlamalarıyla 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyeteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık ettikleri' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltıŞanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltıŞanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltıŞanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

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